Водіїв перевірили на уважність з допомогою великого плюшевого ведмедя

Експерти американського страхового інституту дорожньої безпеки (IIHS) придумали незвичайний спосіб перевірити водіїв на уважність. Щоб з'ясувати, чи відволікаються водії від дороги при використанні сучасних асистентів, вони вирішили використовувати гігантського плюшевого ведмедя.

Завданням учасників тесту було просто запам'ятати його, проте з цим впоралися далеко не всі.

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У IIHS відзначили, що для тесту їм було потрібно щось яскраве, але при цьому таке, що не занадто відволікає. Усе це для того, щоб не створити ризик аварії на дорозі. Тож вирішили вибрати рожевого плюшевого ведмедика, якого додатково одягнули в неоново-жовту куртку та шапку.

У тесті IIHS взяв участь 31 водій, який близько години їздив трасою на Mercedes-Benz C300 2019 року випуску. Перша група водіїв, добре знайома з електронними асистентами, користувалася ними й у тестовому "Мерседесі". Те ж робила друга група, яка раніше не використовувала такі системи, а третя група їхала без помічників.

Під час тесту кросовер з рожевим ведмедем по три рази обганяв кожного водія на C300 і їхав перед ним близько 30 секунд. Камери, встановлені в "Мерседесі", допомогли зрозуміти, куди дивився водій під час "зустрічі" з м'якою іграшкою.

З'ясувалося, що недосвідчені користувачі електроніки не помічали ведмедя у понад два рази частіше, ніж водії з інших груп. При цьому майже всі водії, які часто вмикають автопілот, розповіли, що бачили ведмедя, а багато хто з них навіть порахували, скільки разів. При цьому, як показали камери, досвідченіші водії частіше дивилися в сторону, натомість погляди інших були спрямовані вперед.

Електронні асистенти водіння, доступні в сучасних серійний автомобілях, не перевищують другого рівня автоматизації за класифікацією SAE International. Відповідно до неї, повноцінному автопілоту, який не потребує водія, відповідає п'ятий рівень.

Автомобіль з автопілотами другого рівня вміють самостійно повертати, прискорюватися та гальмувати, тримати дистанцію, дотримуватися певної смуги та швидкості. Однак їм потрібна постійна увага з боку водія, який повинен бути готовий у будь-який момент взяти керування у свої руки.

Поки системи далекі від досконалості: в січні електроніка Tesla розпізнала людину поруч з електрокаром, який перебував на порожньому кладовищі. Через кілька миттєвостей загадковий силует різко рушив у бік від "Тесли" і зник з радара.

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