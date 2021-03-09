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Колишній ведучий Top Gear розповів, чому продає свій улюблений автомобіль

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Джеймс Мей продає свою Toyota Mirai - фото 1
Джеймс Мей продає свою Toyota Mirai

Колишній ведучий британського автомобільного шоу Top Gear Джеймс Мей оголосив, що продає свою улюблену Toyota Mirai. Виявилося, що Mirai неможливо використовувати у Великій Британії як автомобіль на щодень: у всій країні налічується усього 11 заправних станцій для таких машин.

Мей володіє автомобілем першого покоління, оснащеним 153-сильною установкою на паливних осередках.

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Седан здатний розганятися з місця до 96 кілометрів на годину за дев'ять секунд, а його запас ходу дорівнює 480 кілометрам. Заправка паливних баків йде приблизно за п'ять хвилин.

Однак саме з заправкою у Джеймса Мея виникли труднощі – у Великій Британії мережа заправний станцій для автомобілів на водні не розвинена, на відміну від Японії, тож використовувати машину щодня виявилося доволі складно. У відео, присвяченому швидкому продажу Mirai, Мей підкреслив, що ця модель – найкрасивіша з усіх, якими йому довелось володіти.

Торік відбувся дебют Toyota Mirai другого покоління, а продажі моделі на домашньому ринку стартували у грудні. В Японії автомобіль на водні, який перебрався на нову платформу GA-L і став технологічнішим, продають за 7,1 мільйона ієн.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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