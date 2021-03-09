Колишній ведучий Top Gear розповів, чому продає свій улюблений автомобіль

Колишній ведучий британського автомобільного шоу Top Gear Джеймс Мей оголосив, що продає свою улюблену Toyota Mirai. Виявилося, що Mirai неможливо використовувати у Великій Британії як автомобіль на щодень: у всій країні налічується усього 11 заправних станцій для таких машин.

Мей володіє автомобілем першого покоління, оснащеним 153-сильною установкою на паливних осередках.

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Седан здатний розганятися з місця до 96 кілометрів на годину за дев'ять секунд, а його запас ходу дорівнює 480 кілометрам. Заправка паливних баків йде приблизно за п'ять хвилин.

Однак саме з заправкою у Джеймса Мея виникли труднощі – у Великій Британії мережа заправний станцій для автомобілів на водні не розвинена, на відміну від Японії, тож використовувати машину щодня виявилося доволі складно. У відео, присвяченому швидкому продажу Mirai, Мей підкреслив, що ця модель – найкрасивіша з усіх, якими йому довелось володіти.

Торік відбувся дебют Toyota Mirai другого покоління, а продажі моделі на домашньому ринку стартували у грудні. В Японії автомобіль на водні, який перебрався на нову платформу GA-L і став технологічнішим, продають за 7,1 мільйона ієн.

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