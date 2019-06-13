Оновлений iPhone XR вразить своєю автономністю

До презентації нових iPhone залишилося кілька місяців, але це не зупиняє інсайдерів, які викидають у мережу щоразу більше інформації про гаджети компанії Apple. Цього разу стало відомо, яким буде акумулятор наступника iPhone XR. Відразу зауважимо, що цифра вас потішить.

За даними корейського сайту The Elec, наступник iPhone XR отримає більшу місткість акумулятора, ніж модель 2018 року. Зауважимо, що над масовим виробництвом цих батарей уже працює китайська компанія ATL (Ameperx Technology Limited). Принаймні так вважають джерела.

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Видання зазначає, що оновлений iPhone XR отримає акумулятор на 3110 мАг. В актуальній моделі стоїть батарея на 2942 мАг, що на 5,7% менше.

З чим пов'язаний приріст акумулятора? Все просто: новинка повинна отримати реверсну безпровідну зарядку, що дозволить живити інші пристрої компанії. Не забувайте про те, що не так давно Apple представила друге покоління AirPods, яке, власне, підтримує зарядку без дротів.

Найбільшу батарею з-поміж iPhone зараз має iPhone XS Max. Він може похизуватися 3174 мАг всередині корпусу.

У вересні, якщо чутки знайдуть своє підтвердження, компанія Apple представить відразу три смартфони. Усі вони будуть наступниками моделей 2018 року.

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