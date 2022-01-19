Онлайн-засідання італійських сенаторів перервало 3D-порно за мотивами Final Fantasy

17 січня відбулася онлайн-конференцію між італійськими сенаторами та лауреатом Нобелівської премії Джорджіо Парізі у Zoom. Але у якийсь момент її перервав зловмисник, який увімкнув анімаційний порноролик за участю героїні Final Fantasy VII Тіфи Локхарт.

Так, після того, як на екрані з'явилося порно, сенатори обурилися. Один із них вигукнув "О Боже!", а другий запитав колег, що відбувається. Поки технічні фахівці займалися блокуванням порушника, він встиг запустити на трансляції інше відео для дорослих уже за участю Сян Лін із Genshin Impact, пише TheGamer.

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За кілька хвилин користувача видалили з Zoom-конференції. Як він зміг потрапити до приватного дзвінка, невідомо. Сенатор Марія Лаура Мантовані заявила, що подала заяву до поліції. За її словами, відбулася справжня атака хакерів.

Лише для повнолітніх! У мережі зберігся запис із засідання, де можна побачити фрагмент порноролика і реакцію сенаторів.

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