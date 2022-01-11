На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Бізнес-аналітик став зіркою порно та розповів про тонкощі зйомок фільмів для дорослих
-
- 233
Британський бізнес-аналітик Деметрі одного дня вирішив спробувати себе у порноіндустрії. І ось уже понад 20 років чоловік – успішний порноактор, на рахунку якого понад сотня фільмів для дорослих. Він розповів, як йому вдалося потрапити у професію та з якими труднощами довелося зіткнутися за ці роки.
Деметрі у молодості підробляв моделлю, пише Daily Star. Якось агент поцікавився, чи зможе чоловік за необхідності роздягнутися на камеру. Відповідь була позитивною, після чого британцю запропонували сходити на кастинг.
І ще: Зірка порно, яка мала секс з 900 чоловіками в один день, зізналася, про що шкодує досі
"Звичайно, процес прослуховування для чоловіків відрізняється від жіночого. Мене відправили на знімальний майданчик, там не було ні камери, ні оператора. Тільки одна жінка із встановленою вебкамерою. Глядачі, які заплатили за перегляд спостерігали за нами. Вони надсилали нам запити, у яких просили щось зробити – казали нам, які пози прийняти тощо”, – пояснив актор.
Основна мета цього процесу – перевірити, чи може чоловік викликати ерекцію на вимогу. За словами Деметрі, для нього це не склало жодних труднощів, оскільки його партнерка була дуже спокусливою. Порноактор також зазначив, що це не така легка робота, як може здатися на перший погляд. Вона вимагає сильної витримки та професіоналізму.
"Це не схоже на секс з вашою дівчиною або щось таке. Іноді на знімальному майданчику може бути 20 або 30 людей, поки ви намагаєтеся зайнятися сексом. Вам доводиться зупинятися, а потім починати заново і так багато дублів. Пози, які ви робите, призначені для того, щоб добре виглядати на камеру, але це кардинально відрізняється від того, що люди зазвичай роблять вдома", – зазначив Деметрі.
Крім роботи на камеру, Деметрі за 20 років стажу встиг також продюсувати та режисувати фільми для чоловічого журналу Playboy, за що отримував різноманітні нагороди.
Читайте також: Pornhub підбив підсумки 2021 року: у ТОП потрапили готи, сусіди та груповий секс – 18+
-
12:15Тіна Кароль святкує 37-річчя! Вгадай кліп зі співачкою за фото
-
11:47У мережі опублікували свіжі "живі" знімки Tesla Cybertruck: пікап готовий стати на конвеєр
-
11:19Перша леді зворушливо привітала Володимира Зеленського з днем народження
-
10:46Тетянин день: вітальні картинки та листівки з Днем ангела Тетяни 2022
-
10:18LAUD дискваліфікували з Нацвідбору на Євробачення: відомі причини та ім'я нового фіналіста
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
09:45Привітання з Днем ангела Тетяни: вірші, проза і смс на Тетянин день 2022
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
08:50Науковці назвали напій, за допомогою якого можна контролювати тиск
-
08:24Тетянин день: значення імені, сумісність і характер власниць
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
07:32Краща за iPhone 13 Pro Max: експерти протестували фронтальну камеру Pixel 6
-
07:10Три причини, що пояснюють наше бажання їсти солодке
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
21:1725 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Nissan підготував особливу версію Juke напередодні прем'єри Бетмена
-
20:22Популярний блогер влаштував гнучкому OPPO Find N тест на міцність
-
19:53У NASA обирають меню для колонізаторів Марса та Місяця
-
19:43Популярність зашкалює: новий альбом The Weeknd побив рекорд Spotify
-
19:22Схудла Саша Зарицька скопіювала образ Кім Кардашян
-
19:11Аферист з Tinder: дивіться трейлер документалки від Netflix
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
18:49Суглобова зарядка для всього тіла – найкраще після пробудження
-
18:32Суперкар Porsche з пробігом 333 тисячі кілометри пустять з молотка
-
12:15Тіна Кароль святкує 37-річчя! Вгадай кліп зі співачкою за фото
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
14:00Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошені учасники конкурсу в Україні
-
12:15Найгарячіші образи Міші Бартон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня
-
07:49День ангела у лютому 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 січня
-
20:20Дівчина тижня: гаряча акторка серіалу "Ейфорія" Хлоя Черрі, яка виявилася ще й порнозіркою
-
17:49Найпошкодженіше авто та шахрайські схеми: чим жив ринок вживаних машин у 2021 році
-
15:52Чому йод важливий для здоров'я та у яких продуктах його знайти
-
12:15Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
10:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня
-
08:22Несподівані помилки, яких ми припускаємося під час схуднення
- 22 січня
-
21:49Психологи розповіли, скільки сексу потрібно чоловікові для щастя
-
18:51Як завдяки 1 фотографії дізнатися, що чоловік готовий до серйозних стосунків
-
12:16Цим знакам Зодіаку дуже пощастить наприкінці січня 2022 року
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 січня
- 21 січня
-
20:19ТОП найгірших фраз, які вона може почути від тебе після сексу
-
16:51Не лише Буковель: куди поїхати на лижі чи сноуборд в Україні
-
14:29За допомогою iPhone 13 Pro зняли видовищний короткометражний фільм
-
11:51Міжнародний день обіймів: 5 причин обійматися
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня
-
07:57Учені з'ясували, чому не можна спати з увімкненим телевізором