Бізнес-аналітик став зіркою порно та розповів про тонкощі зйомок фільмів для дорослих

Британський бізнес-аналітик Деметрі одного дня вирішив спробувати себе у порноіндустрії. І ось уже понад 20 років чоловік – успішний порноактор, на рахунку якого понад сотня фільмів для дорослих. Він розповів, як йому вдалося потрапити у професію та з якими труднощами довелося зіткнутися за ці роки.

Деметрі у молодості підробляв моделлю, пише Daily Star. Якось агент поцікавився, чи зможе чоловік за необхідності роздягнутися на камеру. Відповідь була позитивною, після чого британцю запропонували сходити на кастинг.

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"Звичайно, процес прослуховування для чоловіків відрізняється від жіночого. Мене відправили на знімальний майданчик, там не було ні камери, ні оператора. Тільки одна жінка із встановленою вебкамерою. Глядачі, які заплатили за перегляд спостерігали за нами. Вони надсилали нам запити, у яких просили щось зробити – казали нам, які пози прийняти тощо”, – пояснив актор.

Основна мета цього процесу – перевірити, чи може чоловік викликати ерекцію на вимогу. За словами Деметрі, для нього це не склало жодних труднощів, оскільки його партнерка була дуже спокусливою. Порноактор також зазначив, що це не така легка робота, як може здатися на перший погляд. Вона вимагає сильної витримки та професіоналізму.

"Це не схоже на секс з вашою дівчиною або щось таке. Іноді на знімальному майданчику може бути 20 або 30 людей, поки ви намагаєтеся зайнятися сексом. Вам доводиться зупинятися, а потім починати заново і так багато дублів. Пози, які ви робите, призначені для того, щоб добре виглядати на камеру, але це кардинально відрізняється від того, що люди зазвичай роблять вдома", – зазначив Деметрі.

Крім роботи на камеру, Деметрі за 20 років стажу встиг також продюсувати та режисувати фільми для чоловічого журналу Playboy, за що отримував різноманітні нагороди.

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