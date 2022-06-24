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Онлайн-документи, смачна кава і цілодобові магазини: креативні "вимоги" українців до ЄС

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Що б українці змінили в країнах ЄС - фото 1
Що б українці змінили в країнах ЄС / Nathan Dumlao on Unsplash

Україні нарешті надали статус кандидата у члени ЄС, хоч сам вступ і є тривалим процесом, але українці вже радіють таким новинам. І деякі навіть жартома вигадали власні пропозиції для покращення країн Євросоюзу, серед яких звичні для нас речі.

23 червня Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі. І такі чудові новини надихнули українців створити власні вимоги до ЄС щодо покращення життя. Чимало європейців і не здогадуються про дрібні і значні переваги, якими вже користуються наші громадяни. Відповідний перелік з'явився на сторінці блогера та музиканта Івана Марунича у фейсбуці, а за лічені години став вірусним і поповнився на кілька пунктів.

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Вимоги для інтеграції Євросоюзу з Україною за версією українців:

  1. Нормальний wi-fi в усіх країнах;
  2. Можливість швидко пересилати гроші з картки на картку;
  3. Метро по 8 гривень;
  4. Показати спроможність кожної країни зібрати за два дні 500 мільйонів на байрактар (як зауважив автор, Литва вже успішно виконала цю умову);
  5. Впровадження смачної кави;
  6. Запис до стоматолога на завтра, а не за кілька тижнів чи місяців;
  7. Два відділення Нової пошти у Монте-Карло ("не буду ж я спеціально в Ніццу за блендером з Розетки їздити", – весело відзначив Марунич);
  8. Якісний манікюр за 15 євро;
  9. "DIYA" в кожній європейській країні;
  10. Відчинені вранці заклади харчування (щоб можна було поснідати о 8 ранку);
  11. Puzata Hata EU: перше, друге і компот за 4 євро.

І це далеко не всі пропозиції від наших громадян, які було б справді чудово втілити у реальність в європейських країнах.

Mr.Autthaporn Pradidpong on Unsplash - фото 508181
Mr.Autthaporn Pradidpong on Unsplash

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