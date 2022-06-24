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Онлайн-документи, смачна кава і цілодобові магазини: креативні "вимоги" українців до ЄС
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Україні нарешті надали статус кандидата у члени ЄС, хоч сам вступ і є тривалим процесом, але українці вже радіють таким новинам. І деякі навіть жартома вигадали власні пропозиції для покращення країн Євросоюзу, серед яких звичні для нас речі.
23 червня Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі. І такі чудові новини надихнули українців створити власні вимоги до ЄС щодо покращення життя. Чимало європейців і не здогадуються про дрібні і значні переваги, якими вже користуються наші громадяни. Відповідний перелік з'явився на сторінці блогера та музиканта Івана Марунича у фейсбуці, а за лічені години став вірусним і поповнився на кілька пунктів.
І ще: Євробачення-2023 таки не відбудеться в Україні: офіційна заява організаторів конкурсу
Вимоги для інтеграції Євросоюзу з Україною за версією українців:
- Нормальний wi-fi в усіх країнах;
- Можливість швидко пересилати гроші з картки на картку;
- Метро по 8 гривень;
- Показати спроможність кожної країни зібрати за два дні 500 мільйонів на байрактар (як зауважив автор, Литва вже успішно виконала цю умову);
- Впровадження смачної кави;
- Запис до стоматолога на завтра, а не за кілька тижнів чи місяців;
- Два відділення Нової пошти у Монте-Карло ("не буду ж я спеціально в Ніццу за блендером з Розетки їздити", – весело відзначив Марунич);
- Якісний манікюр за 15 євро;
- "DIYA" в кожній європейській країні;
- Відчинені вранці заклади харчування (щоб можна було поснідати о 8 ранку);
- Puzata Hata EU: перше, друге і компот за 4 євро.
І це далеко не всі пропозиції від наших громадян, які було б справді чудово втілити у реальність в європейських країнах.
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