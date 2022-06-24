Онлайн-документи, смачна кава і цілодобові магазини: креативні "вимоги" українців до ЄС

Україні нарешті надали статус кандидата у члени ЄС, хоч сам вступ і є тривалим процесом, але українці вже радіють таким новинам. І деякі навіть жартома вигадали власні пропозиції для покращення країн Євросоюзу, серед яких звичні для нас речі.

23 червня Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі. І такі чудові новини надихнули українців створити власні вимоги до ЄС щодо покращення життя. Чимало європейців і не здогадуються про дрібні і значні переваги, якими вже користуються наші громадяни. Відповідний перелік з'явився на сторінці блогера та музиканта Івана Марунича у фейсбуці, а за лічені години став вірусним і поповнився на кілька пунктів.

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Вимоги для інтеграції Євросоюзу з Україною за версією українців:

Нормальний wi-fi в усіх країнах; Можливість швидко пересилати гроші з картки на картку; Метро по 8 гривень; Показати спроможність кожної країни зібрати за два дні 500 мільйонів на байрактар (як зауважив автор, Литва вже успішно виконала цю умову); Впровадження смачної кави; Запис до стоматолога на завтра, а не за кілька тижнів чи місяців; Два відділення Нової пошти у Монте-Карло ("не буду ж я спеціально в Ніццу за блендером з Розетки їздити", – весело відзначив Марунич); Якісний манікюр за 15 євро; "DIYA" в кожній європейській країні; Відчинені вранці заклади харчування (щоб можна було поснідати о 8 ранку); Puzata Hata EU: перше, друге і компот за 4 євро.

І це далеко не всі пропозиції від наших громадян, які було б справді чудово втілити у реальність в європейських країнах.

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