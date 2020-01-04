OnePlus поділилася тизером Concept One з "невидимими камерами"

Напередодні початку виставки CES 2020 компанія OnePlus поділилася відеороликом, що розкриває деякі особливості пристрою під назвою Concept One.

Згідно з роликом, OnePlus Concept One отримає вигнутий дисплей з металевою рамкою, пофарбованою у золотий колір.

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We’re bringing the #OnePlusConceptOne to #CES2020, but you don’t have to wait: you can get a sneak peek at it right here, along with its groundbreaking “invisible camera” and color-shifting glass technology. pic.twitter.com/elsV9DKctn — OnePlus (@oneplus) January 3, 2020

Також на відео показана частина задньої панелі OnePlus Concept One з вертикальним розташуванням трьох камер зі світлодіодним спалахом. Об'єктиви камер видно тільки під певним кутом завдяки унікальній технології OnePlus, яка змінює колір скла.

Компанія OnePlus проведе спеціальний захід у рамках виставки CES, яка буде проходити з 7 по 10 січня у Лас-Вегасі.

Раніше у мережу злили технічні характеристики лінійки OnePlus 8. Завдяки роботі інсайдерів уже відомий передбачуваний дизайн майбутніх OnePlus 8, 8 Pro і 8 Lite, однак досі практично не було ніяких подробиць про технічні характеристики цих смартфонів. Новий витік розкриває докладні специфікації кожної з моделей.

Відповідно до інформації, звичайний OnePlus 8 отримає 6,44-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів і частотою оновлення 90 Гц, процесор Snapdragon 865 5G, до 12 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач об'ємом до 256 ГБ, акумулятор на 4000 мАг, швидку зарядку Warp Charge 30T потужністю 30 Вт, потрійну основну камеру з сенсорами 64 Мп (IMX686), 16 Мп і 12 Мп, а також фронталку на 32 Мп. Джерело приписує OnePlus 8 ціну від $ 472 до $ 572 у залежності від обсягу пам'яті.

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