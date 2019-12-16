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У мережу злили технічні характеристики лінійки OnePlus 8
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Завдяки роботі інсайдерів уже відомий передбачуваний дизайн майбутніх OnePlus 8, 8 Pro і 8 Lite, однак досі практично не було ніяких подробиць про технічні характеристики цих смартфонів. Новий витік розкриває докладні специфікації кожної з моделей.
Відповідно до інформації, звичайний OnePlus 8 отримає 6,44-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів і частотою оновлення 90 Гц, процесор Snapdragon 865 5G, до 12 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач об'ємом до 256 ГБ, акумулятор на 4000 мАг, швидку зарядку Warp Charge 30T потужністю 30 Вт, потрійну основну камеру з сенсорами 64 Мп (IMX686), 16 Мп і 12 Мп, а також фронталку на 32 Мп. Джерело приписує OnePlus 8 ціну від $ 472 до $ 572 у залежності від обсягу пам'яті.
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Судячи з витоку, OnePlus 8 Pro відрізняється від звичайної "вісімки" екраном з діагоналлю 6,7 дюйма, роздільною здатністю 3180х1440 пікселів і частотою оновлення 120 Гц, подвійною фронтальною камерою з ToF-сенсором і акумулятором на 4500 мАг з підтримкою швидкої зарядки Super Warp потужністю 50 Вт. Вартість цієї моделі вказується у межах від $ 644 до $ 787.
Найдоступніший у лінійці OnePlus 8 Lite, якщо вірити інсайду, отримає 6,4-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів і частотою оновлення 90 Гц, процесор MediaTek Dimensity 1000 5G, 8 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач до 256 ГБ, акумулятор на 4000 мАг, швидку зарядку потужністю 30 Вт і потрійну основну камеру з сенсорами 48 Мп (IMX586), 16 Мп і 12 Мп. Передбачувана ціна – $ 429 і $ 472.
Поки до цієї інформації варто поставитися з часткою скептицизму і дочекатися офіційних підтверджень або хоча б витоків від перевірених джерел.
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