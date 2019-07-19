Омлет в пакеті: унікальна смачна страва

Смачний омлет легко можна приготувати в пакеті. Шеф-кухар поділився унікальним рецептом, за яким незвичайний омлет виходить невимовно смачним.

Три курячих яйця збивають в глибокій мисці. Перець і сіль за смаком. Потім ріжуть дрібними кубиками ковбасу (можна брати будь-яку, підійде і відварна куряча грудка) і печериці. Цибулю і половину помідора ріжуть так само.

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Сир натерти на тертці, вибирати варто тверді сорти. Всі інгредієнти зсипають в миску зі збитими яйцями. Перемішуємо, додаємо сир, збиваємо ще раз до однорідної маси. Найцікавіше: приготування. Отриману масу зливаємо в звичайний одноразовий пакет. І його ж поміщаємо в каструлю з киплячою водою.

Варити треба приблизно хвилин 20. В результаті омлет вийде унікально смачним!

А ще знайдіть у холодильнику кабачок, яйце, сир і кілька сосисок. І вже за десять хвилин ви поставите на стіл свої смачні кабачкові сендвічі!

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