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Швидкі смачні коржики за 10 хвилин на пательні

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Як приготувати швидкі сирні коржики - фото 1
Як приготувати швидкі сирні коржики / koolinar

Рецепт дуже смачних, хрустких сирних коржиків на сковороді! Готувати страву швидко, а з'їдають їх ще швидше!

Інгредієнти:

  • 1 яйце
  • 200 мл кефіру
  • 320 г борошна
  • 1 ч.л. з верхом розпушувача тіста
  • 0,5 ч.л. солі
  • 1 ст.л. рослинної олії
  • 200 г сиру

Швидкі смачні коржики за 10 хвилин на пательні - фото 341413

Швидкі смачні коржики за 10 хвилин на пательні - фото 341414

Як приготувати швидкі сирні коржики:

  1. Забиваємо в миску 1 яйце. Додаємо 1/2 чайної ложки солі, 200 мл кефіру і ретельно розмішуємо віночком. В іншу миску насипаємо 320 г борошна, додаємо чайну ложку з верхом розпушувача і перемішуємо.
  2. Вливаємо суміш кефіру з яйцем в борошно. Починаємо замішувати тісто, можливо вам знадобиться додати столову ложку борошна, бо кефір і борошно у всіх різні. Додамо столову ложку рослинної олії. Коли вже ложкою стає складно місити, починаємо вимішувати руками.
  3. Посипаємо борошном стіл і тісто. І розкочуємо тісто в тонкий корж. Посипаємо розкачане тісто сиром. Загортаємо тісто рулетиком. Рулет нарізаємо на шматочки. Посипаємо стіл ще раз борошном і руками розплющуємо шматочки, перетворюючи на коржі.
  4. Обсмажувати коржі будемо на сковороді на рослинній олії. Смажимо по 2 хвилини з кожного боку на вогні трохи вище середнього. Смачного!

Це смачно: Сирна запіканка: покрокові рецепти, як швидко приготувати смакоту

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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