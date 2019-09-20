Оля Полякова вразила мережу ефектним знімком на даху львівської ратуші

Популярна співачка Оля Полякова вирушила з концертами в тур по Україні. Цього разу епатажна блондинка порадувала своїх шанувальників новим знімком зі Львова, де "Королева ночі" покаже вражаюче шоу.

Підписники Олі Полякової з нетерпінням чекають чергової появи красуні в Instagram. А зірка вміє зробити це дуже ефектно. Так, спокуслива блондинка повідомила про свій майбутній концерт у Львові, а також показала фото, зроблене на одному з львівських дахів. Шанувальники зразу впізнали, що на фото зображена Ратуша – одна з головних визначних пам'яток міста.

І ще: Солістка KAZKA шокувала мережу екстравагантним образом

Співачка позує у світлих джинсах і чорній футболці з яскравим принтом. На голові у неї стильний головний убір – бейсболка. Оля насолоджується краєвидом, що відкривається перед нею.

Читайте також: Влад Яма викликав ажіотаж в мережі знімком 13-річної давності