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Оля Полякова вразила мережу ефектним знімком на даху львівської ратуші

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Оля Полякова - фото 1
Оля Полякова / Instagram

Популярна співачка Оля Полякова вирушила з концертами в тур по Україні. Цього разу епатажна блондинка порадувала своїх шанувальників новим знімком зі Львова, де "Королева ночі" покаже вражаюче шоу.

Підписники Олі Полякової з нетерпінням чекають чергової появи красуні в Instagram. А зірка вміє зробити це дуже ефектно. Так, спокуслива блондинка повідомила про свій майбутній концерт у Львові, а також показала фото, зроблене на одному з львівських дахів. Шанувальники зразу впізнали, що на фото зображена Ратуша – одна з головних визначних пам'яток міста.

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Співачка позує у світлих джинсах і чорній футболці з яскравим принтом. На голові у неї стильний головний убір – бейсболка. Оля насолоджується краєвидом, що відкривається перед нею.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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