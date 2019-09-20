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Солістка KAZKA шокувала мережу екстравагантним образом

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Гурт KAZKA - фото 1
Гурт KAZKA / instagram

Популярна Саша Зарицька з українського гурту KAZKA нарвалася на критику в мережі через незвичайний макіяж. Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Солістка групи KAZKA Саша Зарицька постала в перед шанувальниками у новому образі і показала в мережі фото, яке викликало спірні враження серед підписників зірки. Не всі фани оцінили екстравагантний макіяж співачки, і порадили більше так не експериментувати із зовнішністю, а гримера звільнити.

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Очі Зарицької нафарбовані червоними тінями, для губ дівчина вибрала коричневу помаду, а лінії виступають за контур. На співачці костюм з глибоким декольте і шкіряний капелюшок на голові.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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