Оля Полякова вразила мережу ефектним образом на шоу Танці з зірками 2019

Епатажна українська співачка Оля Полякова стала новою ведучою на шоу Танці з зірками 2019 під час сьомого прямого ефіру. Артистка красувалася на балконі в незвичайній сукні-корсеті, а також в латексних рожевих панчохах.

Так, суперблондинка Оля Полякова не зрадила собі і постала перед глядачами в ефектному вбранні. На балконі зірка зустрічала пари після їхнього випуску в ефектному образі королеви. І хоча співачка змінила кілька луків за один ефір. Найбільше її шанувальникам запам'ятався саме образ королеви у прозорій сукні з корсетом та латексних рожевих панчохах.

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Образ доповнює корона з пером на голові і туфельки. З обох сторін Олю оточували двоє м'язистих чоловіків, переодягнених у блискучих коней. Їхні тіла загримували так, що був промальований кожен м'яз.

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