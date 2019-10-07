Танцях із зірками 2019: Тіна Кароль розбурхала глядачів розкішним декольте

Українська поп-діва та ведуча шоу Танці з зірками 2019 Тіна Кароль у сьомому прямому ефірі постала перед шанувальниками та глядачами у пікантному образі. Знімком сексуального наряду співачка поділилася в Instagram.

Так, у сьомому випуску проєкту Танці з зірками 2019 Тіна Кароль з'явилася на головному танцювальному паркеті країни в розкішному ансамблі від лондонського бренду David Koma з нової колекції осінь-зима 2019.

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Красуня буквально закидала Instagram спокусливими фото в відвертому вбранні. Артистка приміряла оригінальний "дзеркальний" топ і спідницю з пікантним високим розрізом до стегна.

Кароль доповнила образ чорними класичними туфлями на підборах. Її волосся було укладене в пишну зачіску з пружних голлівудських локонів. Виразний макіяж з акцентом на очі надав особливого магнетизму погляду поп-діви.

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