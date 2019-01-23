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Оля Полякова поділилася пікантним знімком у басейні

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Полякова вже повернулася до Києва - фото 1
Полякова вже повернулася до Києва / instagram

Співачка Оля Полякова розповіла, як відпочила у Таїланді.

Українська співачка Оля Полякова подражнила фоловерів в заметеній снігом Україні гарячим фото з сонячного Таїланду, де вона відпочивала останній тиждень і відзначила свій 35-й день народження.

І ще: Оля Полякова вразила шанувальників підлітковим знімком

Фотографію артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ній Оля в купальнику позує в басейні, спокусливо виставивши напівголі сідниці з води. Насправді це фото було швидше приємним спогадом про хороші зимові канікули, оскільки Полякова вже повернулася до Києва, про що і сповістила своїх фанатів в публікації.

Оля Полякова поділилася пікантним знімком у басейні - фото 303063
Оля Полякова поділилася пікантним знімком у басейні

Нещодавно український телеведучий і відеоблогер Олександр Педан повністю роздягнувся для фото. Шоумен спародіював Олю Полякову, яка оголилася на Мальдівах.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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