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Педан спародіював голе фото Олі Полякової

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Полякова вже відреагувала на пародію - фото 1
Полякова вже відреагувала на пародію / viva.ua

Ведучий Олександр Педан повторив пікантне фото співачки Олі Полякової.

Український телеведучий і відеоблогер Олександр Педан повністю роздягнувся для фото. Шоумен спародіював Олю Полякову, яка оголилася на Мальдівах.

І ще: Олександр Педан поділився емоційним знімком з відпочинку

Знімок з'явився на сторінці ведучого в Instagram. Нещодавно Олександр завів свій канал на YouTube "Педан може". У свіжому випуску телеведучий повторив фото зірок, зокрема і знімок голої суперблондинки. "Полякова, твій горіх звичайно це неповторний оригінал, але на будь-який шедевр повинна бути гідна репліка", – написав Педан.

Співачка вже відреагувала на пародію, розмістивши колаж зі знімків в своєму Instagram. "Ну, пропоную порівняти, у кого краща харизма", – написала Полякова.

Педан спародіював голе фото Олі Полякової - фото 294953
Педан спародіював голе фото Олі Полякової

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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