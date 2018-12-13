Педан спародіював голе фото Олі Полякової

Ведучий Олександр Педан повторив пікантне фото співачки Олі Полякової.

Український телеведучий і відеоблогер Олександр Педан повністю роздягнувся для фото. Шоумен спародіював Олю Полякову, яка оголилася на Мальдівах.

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Знімок з'явився на сторінці ведучого в Instagram. Нещодавно Олександр завів свій канал на YouTube "Педан може". У свіжому випуску телеведучий повторив фото зірок, зокрема і знімок голої суперблондинки. "Полякова, твій горіх звичайно це неповторний оригінал, але на будь-який шедевр повинна бути гідна репліка", – написав Педан.

Співачка вже відреагувала на пародію, розмістивши колаж зі знімків в своєму Instagram. "Ну, пропоную порівняти, у кого краща харизма", – написала Полякова.

Педан спародіював голе фото Олі Полякової

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