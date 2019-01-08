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Оля Полякова вразила шанувальників підлітковим знімком

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Оля Полякова - фото 1
Оля Полякова / Instagram

Українська епатажна співачка Оля Полякова показала підписникам підліткове фото.

Архівний знімок зірка опублікувала в особистому профілі Instagram, вразивши фоловерів схожістю зі старшою дочкою.

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"16! Ще до винаходу фотошопу", – посміялася артистка у підписі до фотографії.

З моменту публікації пост Полякової зібрав понад 120 тисяч лайків, шанувальники артистки не тільки були вражені її зовнішністю, але і вказали на разючу подібність зі старшою дочкою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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