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Олімпійські ігри 2020 не переносяться: офіційна заява комітету

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У МОК прийняли рішення не переносити Олімпійські ігри 2020 - фото 1
У МОК прийняли рішення не переносити Олімпійські ігри 2020

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) проігнорував пропозицію президента США Дональда Трампа відкласти проведення Олімпійських ігор 2020 року, заявивши, що вони точно не будуть перенесені.

Відтак, Олімпійські ігри у 2020 році таки стартують 24 липня, як і було заплановано раніше.

І ще: Матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи перенесені через коронавірус

"МОК і організаційний комітет не розглядають питання про скасування або відтермінування", – сказала Сейко Хасімото, колишня олімпійська бронзова призерка та член МОК від Японії, у відповідь на слова Трампа про те, що комітету слід розглянути питання про перенесення Олімпійських ігор 2020 року через спалах коронавірусу.

Олімпійські ігри 2020 не переноситимуть через коронавірус - фото 392491
Олімпійські ігри 2020 не переноситимуть через коронавірус

У США майже кожна професійна спортивна ліга – у тому числі NBA, НХЛ і MLS – вирішила призупинити або скасувати майбутні спортивні події.

Скасування або перенесення Олімпійських ігор могли б торкнутися не тільки 15 000 спортсменів, але також організаторів, спонсорів і тисячі уболівальників, які планують відвідати змагання.

Хасімото заявила, що МОК робить все можливе, щоб захід відбувся вчасно і був безпечним. Початок Олімпійських ігор заплановано на 24 липня.

Нагадаємо, що олімпійський вогонь у 2020 році запалили без присутності глядачів. Церемонія запалювання, яка пройшла 12 березня, стала першою церемонією без глядачів за останні 35 років. Востаннє таке відбувалося під час Олімпіади 1984 року у Лос-Анджелесі.

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Джерело: News Week
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