Олімпійські ігри 2020 не переносяться: офіційна заява комітету

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) проігнорував пропозицію президента США Дональда Трампа відкласти проведення Олімпійських ігор 2020 року, заявивши, що вони точно не будуть перенесені.

Відтак, Олімпійські ігри у 2020 році таки стартують 24 липня, як і було заплановано раніше.

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"МОК і організаційний комітет не розглядають питання про скасування або відтермінування", – сказала Сейко Хасімото, колишня олімпійська бронзова призерка та член МОК від Японії, у відповідь на слова Трампа про те, що комітету слід розглянути питання про перенесення Олімпійських ігор 2020 року через спалах коронавірусу.

Олімпійські ігри 2020 не переноситимуть через коронавірус

У США майже кожна професійна спортивна ліга – у тому числі NBA, НХЛ і MLS – вирішила призупинити або скасувати майбутні спортивні події.

Скасування або перенесення Олімпійських ігор могли б торкнутися не тільки 15 000 спортсменів, але також організаторів, спонсорів і тисячі уболівальників, які планують відвідати змагання.

Хасімото заявила, що МОК робить все можливе, щоб захід відбувся вчасно і був безпечним. Початок Олімпійських ігор заплановано на 24 липня.

Нагадаємо, що олімпійський вогонь у 2020 році запалили без присутності глядачів. Церемонія запалювання, яка пройшла 12 березня, стала першою церемонією без глядачів за останні 35 років. Востаннє таке відбувалося під час Олімпіади 1984 року у Лос-Анджелесі.

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