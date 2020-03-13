У Греції запалили олімпійський вогонь: уперше естафету почала жінка

У Стародавній Олімпії у Греції запалили олімпійський вогонь Ігор у Токіо, які повинні пройти цього літа. Через коронавірус церемонія пройшла без глядачів.

Естафету олімпійського вогню вперше в історії почала жінка – олімпійська чемпіонка зі стрільби Анна Коракакі з Греції, котра отримала золоту медаль на Олімпіаді у Ріо у 2016 році.

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Після цього її передали японській спортсменці Ногуті Мідзукі, переможниці жіночого марафонського забігу на Олімпійських іграх в Афінах 2004 року. Це перша японська спортсменка в естафеті.

Anna Korakaki will now pass the flame to Mizuki Noguchi, the first Japanese torch relay runner.



A marathon gold medallist at Athens 2004 , Mizuki Noguchi will receive the flame by a process called a “torch kiss”. #OlymipicTorchRelay #UnitedByEmotion #Tokyo2020 pic.twitter.com/wUY856Xo4U — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 12, 2020

26 березня олімпійський вогонь доставлять до Японії. Близько 10 000 факелоносців проведуть його через всі 47 префектур Японії протягом 121 дня, щоб 24 липня запалити його на Олімпійському стадіоні під час церемонії відкриття Олімпіади в Токіо.

Нагадаємо, цього разу Міжнародний олімпійський комітет дозволив країнам мати по два прапороносці різної статі на церемоніях відкриття та закриття Олімпійських ігор, щоб забезпечити гендерну рівність. Раніше також повідомлялося, що через коронавірус у світі Олімпійські ігри – 2020 на Токіо можуть скасувати.

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