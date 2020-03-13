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У Греції запалили олімпійський вогонь: уперше естафету почала жінка

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Уперше естафету починала жінка - фото 1
Уперше естафету починала жінка / gettyimages

У Стародавній Олімпії у Греції запалили олімпійський вогонь Ігор у Токіо, які повинні пройти цього літа. Через коронавірус церемонія пройшла без глядачів.

Естафету олімпійського вогню вперше в історії почала жінка – олімпійська чемпіонка зі стрільби Анна Коракакі з Греції, котра отримала золоту медаль на Олімпіаді у Ріо у 2016 році.

До теми: 11-річна дівчинка стане наймолодшою спортсменкою Олімпіади в Токіо

Після цього її передали японській спортсменці Ногуті Мідзукі, переможниці жіночого марафонського забігу на Олімпійських іграх в Афінах 2004 року. Це перша японська спортсменка в естафеті.

26 березня олімпійський вогонь доставлять до Японії. Близько 10 000 факелоносців проведуть його через всі 47 префектур Японії протягом 121 дня, щоб 24 липня запалити його на Олімпійському стадіоні під час церемонії відкриття Олімпіади в Токіо.

Нагадаємо, цього разу Міжнародний олімпійський комітет дозволив країнам мати по два прапороносці різної статі на церемоніях відкриття та закриття Олімпійських ігор, щоб забезпечити гендерну рівність. Раніше також повідомлялося, що через коронавірус у світі Олімпійські ігри – 2020 на Токіо можуть скасувати.

Читайте також: Трансгендерний спортсмен уперше взяв участь у відборі на Олімпіаду

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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