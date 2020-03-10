11-річна дівчинка стане наймолодшою спортсменкою Олімпіади в Токіо

Спортсменці, яка поїде на Олімпіаду, усього 11 років

11-річна сирійська спортсменка Хенд Заза стане наймолодшою ​​учасницею Олімпійських ігор у Токіо, які пройдуть цього літа. Дівчинка представлятиме свою країну у настільному тенісі.

Хенд Заза отримала необхідну кваліфікацію, перемігши у відбірковому турнірі з настільного тенісу в Йорданії. У фіналі вона з рахунком 4:3 обіграла ліванську спортсменку Маріан Саакян. Маріан старша за Зазу на 31 рік – їй 42.

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Раніше наймолодшим учасником цієї Олімпіади була британська скейтбордистка Скай Браун, якій за два тижні до змагань виповнюється 12 років. Хенд Заза молодша за неї всього на кілька місяців.

Повідомляється, що наймолодшим задокументованим призером Олімпійських ігор був грецький гімнаст Дімітрос Лундрас, котрий отримав бронзу на перших сучасних Іграх в Афінах у 1896 році. На той момент йому було 10 років і 218 днів.

Нагадаємо, в Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) допускають, що через епідемію коронавірусу масштабний спортивний захід доведеться скасувати, щоб не піддавати ризику здоров'я людей, але остаточне рішення ще не прийнято.

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