Олена Зеленська в елегантному платті з вишивкою підкорила мережу

Перша леді країни Олена Зеленська зустрілася з главою представництва ЮНІСЕФ в Україні. Користувачів мережі підкорив зовнішній вигляд дружини президента.

Дружина президента привітала представництво ЮНІСЕФ в Україні з 30-річчям Конвенції про права дитини та зустрілася з Лотто Сільвандер, головою представництва ЮНІСЕФ в Україні.

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Вони обговорили досягнення та плани у сфері захисту прав українських дітей. Поговорили про реформу шкільного харчування, ініційованої першої леді, і про проблему булінгу в школах і соцмережах. А також домовилися про робочу зустріч. Для зустрічі з пані Сільвандер перша леді вибрала стримане темно-синє плаття з вишивкою і чорні човники. А на гості був наряд, прикрашений аплікаціями-райдугами.

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