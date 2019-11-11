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Олена Зеленська знялася для обкладинки Vogue: сама елегантність

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Олена Зеленська - фото 1
Олена Зеленська / vogue

Перша леді України Олена Зеленська з'явиться на обкладинці грудневого випуску жіночого журналу Vogue UA.

Уточнюється, що фотосесія з Зеленською перетворилася на широкоформатну журнальну історію, де Перша леді розповіла про життя в новому статусі, нові можливості і обов'язки.

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"Ми зробили три обкладинки з головною героїнею номера, щоб показати її в різних амплуа. На одній строгий офіційний портрет. На іншій Олена відображена зі своєю сім'єю, і в оточенні найважливіших людей її життя вона інша зворушлива та безтурботна. На третій, digital-обкладинці, ми бачимо просто жінку красиву і чарівну. Ми задумували гранично чесну і щиру історію, і для роботи над проєктом запросили голландського фотографа Пола Беллаарта його майже документальний стиль дозволив показати першу леді максимально правдиво, такою, яка вона є в житті", – розповів головний редактор Філіп Власов.

Олена Зеленська знялася для обкладинки Vogue: сама елегантність - фото 367349

Олена Зеленська знялася для обкладинки Vogue: сама елегантність - фото 367350

Олена Зеленська знялася для обкладинки Vogue: сама елегантність - фото 367351

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Джерело: vogue
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