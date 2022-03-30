Олександр Усик розповів, хто переконав його покинути Україну задля бою з Ентоні Джошуа

Український боксер Олександр Усик приєднався до лав територіальної оборони. Втім, на днях стало відомо, що він вирушив на поєдинок з Ентоні Джошуа. Спортсмен пояснив, для чого він це зробив та хто його наштовхнув на це.

В інтерв'ю виданню CNN Олександр Усик зізнався, що не мав бажання виїжджати з України. Особливо в такий важкий для неї час.

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Я хотів залишитися та захищати Україну, але друзі переконали мене, що я зроблю для України більше, якщо буду боксувати, а не стріляти. Повністю зосередитися на тренуваннях важко, але молитви Богові допомагають, – сказав він.

Боксер також зазначив, що його у цьому поєдинку точно не цікавить ані чемпіонський пояс, ані щось інше. Він зосереджений лише на допомозі Україні. Тож докладе усіх зусиль на тренуваннях і зробить усе можливе, щоб підтримати своїх людей так само сильно, як вони підтримують його.

"Україна переможе. Я обов'язково повернуся в Україну", – підкреслив боксер.

Для тих, хто планував розганяти зраду, в Олександра Усика троє дітей. Тож він цілком законно може виїжджати за кордон тоді, коли йому потрібно.

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