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війна

"Щоб не стати соотєчєствєнніками": тенісистка Костюк закликала переходити на українську

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Марта Костюк - фото 1
Марта Костюк / obozrevatel

Українська тенісистка Марта Костюк відреагувала на новину, що до Держдуми РФ внесли законопроєкт про визнання співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою.

Про це Костюк написала в інстаграмі.

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Українська тенісистка опублікувала скрін з повідомленням про те, що до Держдуми РФ внесли законопроєкт, яким пропонують визначити усіх російськомовних за кордоном співвітчизниками та закликала переходити на українську мову.

"Вчимо і переходимо на рідну українську мову, щоб раптово не стати "соотєчєствєнніками", – написала Костюк.

'Щоб не стати соотєчєствєнніками': тенісистка Костюк закликала переходити на українську - фото 502083

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