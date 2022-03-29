"Щоб не стати соотєчєствєнніками": тенісистка Костюк закликала переходити на українську

Українська тенісистка Марта Костюк відреагувала на новину, що до Держдуми РФ внесли законопроєкт про визнання співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою.

Про це Костюк написала в інстаграмі.

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Українська тенісистка опублікувала скрін з повідомленням про те, що до Держдуми РФ внесли законопроєкт, яким пропонують визначити усіх російськомовних за кордоном співвітчизниками та закликала переходити на українську мову.

"Вчимо і переходимо на рідну українську мову, щоб раптово не стати "соотєчєствєнніками", – написала Костюк.

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