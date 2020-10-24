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Холостячка 2020: які учасники боротимуться за Ксенію Мішину в 1 сезоні

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Якого учасника обере Ксенія Мішина? - фото 1
Якого учасника обере Ксенія Мішина?

Перший випуск 1 сезону шоу Холостячка 2020 уже вийшов на телеекрани українців. У ньому головна героїня реаліті-шоу Ксенія Мішина познайомилася з усіма учасниками шоу. Дізнайтеся, які ж чоловіки боротимуться за серце холостячки!

У 1 випуску реаліті-шоу Холостячка 2020 відбулася вечірка-знайомство головної героїні Ксенії Мішиної з чоловіками-учасниками проєкту. Не обійшлося без сюрпризів – хлопці виявилися дуже креативними!

І ще: Холостячка: Ксенія Мішина розкрила подробиці шоу

Холостячка 2020 – учасники реаліті-шоу

Холостячка 2020: які учасники боротимуться за Ксенію Мішину в 1 сезоні - фото 431831

16 чоловіків намагалися зачарувати холостячку, але її обранцем стане тільки один з 12 хлопців, яким Ксенія Мішина вручила бутоньєрки. Знайомтеся з претендентами!

Андрій Рибак, 29 років

Холостячка 2020: які учасники боротимуться за Ксенію Мішину в 1 сезоні - фото 431834
  • Місто: Житомир
  • Робота: Ведучий на корпоративах, радіоведучий вечірньої програми "Пора додому-шоу". Протягом 11 років пише скетчі, сценарії для різних гумористичних ТВ-проєктів ("Ліга сміху" тощо). Резидент "Камеді клаб".
  • Захоплення: Спорт

Андрій мав кілька серйозних стосунків. Ще зустрічався з різними дівчатами, переважно з гумористичної тусовки. Проте ще сподівається зустріти своє справжнє кохання.

Євгеній Ковтуненко, 36 років

Холостячка 2020: які учасники боротимуться за Ксенію Мішину в 1 сезоні - фото 431832
  • Місто: Київ
  • Робота: Власник юридичної компанії, яка входить в топ 50 найкращих юридичних компаній України. Співвласник ресторану FILETTO в Києві, а також бренд-шеф свого закладу.
  • Захоплення: Подорожі світом. Кайфує від яхтингу, ходить по морях, океанах зі своєю командою моряків. Обожнює стояти біля керма капітаном. Полюбляє готувати та влаштовувати у себе вдома гастровечірки для друзів.

У нього дружна сім’я, яка збираються на різні родинні свята. Допомагає матеріально батькам.

Олександр Еллерт, 33 роки

Холостячка 2020: які учасники боротимуться за Ксенію Мішину в 1 сезоні - фото 431823
  • Місто: Київ
  • Робота: Автор жартів у "Студія Квартал-95", ведучий різних корпоративних заходів.
  • Захоплення: Черпає натхнення від усього навколо і не має одного конкретного хобі.

У нього є донька Еля. Зараз дочці 12 років. Вона часто залишається з батьком, і вони разом подорожують.

Андрій Шатирко, 28 років

Холостячка 2020: які учасники боротимуться за Ксенію Мішину в 1 сезоні - фото 431826
  • Місто: Київ
  • Робота: Підприємець. Просуває людей і їхню творчість в Instagram, TikTok та інших соцмережах. Також пов'язаний з телеканалом 1+1, кілька років працює ведучим бекстейджу в проєктах "Танці з зірками" та "Голос країни".
  • Захоплення: Андрій – блогер і активно просуває себе. Головне захоплення – музика. Записав 14 пісень. Деякі досить популярні в Itunes. Є професійно зняті кліпи на YouTube, які також збирають чимало переглядів.

Серйозними називає ті стосунки, які тривають довше 9 місяців. Коли закохується, Андрію зносить дах. У його житті було двоє серйозних стосунків. Обидва рази робив дівчатами пропозицію.

Назар Дзивульський, 30 років

Холостячка 2020: які учасники боротимуться за Ксенію Мішину в 1 сезоні - фото 431830
  • Місто: Тернопіль
  • Робота: До першого шлюбу в Назара був бізнес – мережа магазинів гуртово-роздрібної торгівлі, свій бізнес-журнал і тренажерний зал у Тернополі. Відучився на моушен-дизайнера і розвивається в цьому напрямку.
  • Захоплення: Армспорт. Посідав призові місця.

Від перших серйозних взаємин у Назара є 6-річний син Платон.

Олексій Трегубенко, 31 рік

Холостячка 2020: які учасники боротимуться за Ксенію Мішину в 1 сезоні - фото 431827
  • Місто: Київ
  • Робота: 3,5 роки тому разом з другом заснував власну компанію, яка здає водіям таксі авто в оренду. Спочатку в Олексія було всього 2 машини, а зараз у його автопарку їх уже 140. Незабаром Олексій планує збільшити кількість авто до 1000 і відкрити філії компанії в інших містах України.
  • Захоплення: Спорт. Крім тренажерного залу, любить активні види спорту і цікаві побачення.

Виріс у звичайній робітничій сім'ї. Вважає, що домігся всього завдяки тому, що мав ідеальний приклад для наслідування – батька. Зараз шукає лише серйозних стосунків. Таких, які неодмінно приведуть до створення сім'ї та дітей.

Володимир Оксамитний, 29 років

Холостячка 2020: які учасники боротимуться за Ксенію Мішину в 1 сезоні - фото 431822
  • Місто: Київ
  • Робота: Фотограф
  • Захоплення: Мандрівки. Любить відпочивати в нічних клубах і подорожувати з наметами. Також захоплюється зніманням красивих ландшафтів з квадрокоптера. Вірить в астрологічні та нумерологічні прогнози, прислухається до них.

Зараз Володимир вважає, що бажання створити сім'ю вже назріло. Не бачить поряд із собою бізнеследі, але вірить у хімію з творчою дівчиною.

Костянтин Скрипачук, 40 років

Холостячка 2020: які учасники боротимуться за Ксенію Мішину в 1 сезоні - фото 431824
  • Місто: Київ
  • Робота: Професійний фотограф. Є своя фотостудія.
  • Захоплення: Спорт. До армії професійно займався баскетболом. Грав за "Будівельник-2". Зараз навсправжки зайнявся тріатлоном. Мріє взяти участь у змаганнях "Ironman". Захоплюється риболовлею.

Для Костянтина мати справжню, повну сім'ю – головна мета в житті.

Сергій Кирієнко, 29 років

Холостячка 2020: які учасники боротимуться за Ксенію Мішину в 1 сезоні - фото 431825
  • Місто: Харків
  • Робота: Сергій розвивається в IT-сфері, займається СЕО-просуванням.
  • Захоплення: Ходить у спортзал, щоб тримати себе в формі. У своєму інстаграмі робить челенджі, які мотивуватимуть людей на заняття спортом. Для Сергія ведення сторінки в інстаграмі – бізнес. Також любить читати книжки.

Сергій підтримує хороші взаємини з братами.

Ілля Рибальченко, 33 роки

Холостячка 2020: які учасники боротимуться за Ксенію Мішину в 1 сезоні - фото 431828
  • Місто: Київ
  • Робота: Робить бізнеси під ключ. Зараз він також є співвласником великої автомийки.
  • Захоплення: Спорт, зокрема важка атлетика. Багато років ходить до тренажерного залу. У період карантину, коли спортзали були закриті, змайстрував собі штангу вагою 25 кг і щодня підіймався з нею по сходах свого будинку по 70-80 поверхів.

Ілля з бідної сім'ї. Має старшу сестру. Батько – ветеран війни з інвалідністю.

Ігор Бабко, 23 роки

Холостячка 2020: які учасники боротимуться за Ксенію Мішину в 1 сезоні - фото 431833
  • Місто: Київ
  • Робота: Власник аутсорсингового агентства, займається розробкою вебсайтів. Його найбільший клієнт – компанія "Nestle".
  • Захоплення: Займається в тренажерному залі. Обожнює серфінг. Хотів би в найближчому майбутньому переїхати жити до океану, щоб підтягнути свої навички в цьому виді спорту. Зараз для цього розглядає Іспанію.

Зараз він відкритий до нових знайомств. Для нього головне, щоб у дівчини була своя справа, і вона не залежала від чоловіка ні у фінансовому плані, ні в емоційному.

Артем Шепель, 29 років

Холостячка 2020: які учасники боротимуться за Ксенію Мішину в 1 сезоні - фото 431829
  • Місто: Запоріжжя
  • Робота: Професійний спортсмен – майстер спорту, багаторазовий світовий чемпіон. Зараз сам уже не виступає, працює тренером для професійних спортсменів.
  • Захоплення: Поїздки на велосипеді по 100+ км, марафони, спаринги. Після важкого дня не проти зайти в бар випити віскі. Вважає, що в помірних дозах алкоголь не тільки допомагає розслабитися, але й добре впливає на здоров'я.

Вважає, що сім'я – це святе. Закохуючись, втрачає голову.

Читайте також: Холостячка 2020: відома дата виходу романтичного реаліті з Ксенією Мішиною

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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