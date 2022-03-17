Гімн воїнам, які захищають Україну: Саша Чемеров і Женя Галич випустили круту пісню

У ці непрості часи знаходяться сили та час на творчість. І ми також дуже вдячні кожному виконавцеві, котрий підтримує наших військових на своєму фронті. Тим, що вміє найкраще, – співом!

Так, Саша Чемеров і Женя Галич представили пісню "Досить". Це справжній гімн воїнам, які захищають нашу країну на передовій. Слухайте його разом з Радіо MAXIMUM!

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Саша Чемеров зізнається, що сама пісня пророча, а написана вона 4 роки тому у Лос-Анджелесі. Причому, для іншого артиста, з яким виконавець не спрацювався.

За день до війни ми зустрілись з Женею Галичем в Києві і я запропонував йому приєднатися до мене. А вже на одинадцятий день війни, після жаху геноциду який вчиняють російські нацисти, ми записали її у Львові, – зауважив він.

Цією піснею виконавці хочуть підтримати славетних воїнів, а також кожного українця.

Саша Чемеров і Женя Галич – Досить, слухайте круту пісню онлайн:

Не зволікайте. Додавайте пісню до своїх плейлистів, а також діліться нею з друзями. Нехай її почують якомога більше людей!

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