Чекала свого часу: Віктор Винник і МЕРІ випустили пісню "Герой"

Війна внесла свої корективи в усі аспекти нашого життя. Але вона не здатна зупинити життя країни, що виборює свою свободу. Слухайте потужну пісню "Герой" від Віктора Винника та гурту МЕРІ.

Українські артисти, кожен у свій спосіб, долучаються до боротьби. Культурний фронт також дуже важливий і робить значний вклад у нашу перемогу. Слухайте пісню "Герой" від Віктора Винника та гурту МЕРІ на Радіо MAXIMUM!

Варте уваги: Пісні про перемогу України та смерть Путіна: українська музика, яка стала символом війни

Композицію представили кілька днів тому. Для відео використали живі кадри боїв, що точаться зараз на нашій землі. Сама пісня цікава тим, що її написали понад 10 років тому, у 2011 році. Тоді ж була записана демо-версія. Проте, усі ці роки пісня пролежала у шухляді, очікуючи на свій час.

Віктор Винник і МЕРІ – "Герой", слухайте онлайн круту пісню:

Віктор Винник зауважив, що зараз,­ на жаль, немає можливості записати студійну версію. Але і демо передає настрій та основну ідею, яка викладена у приспіві:

"Герой – то не той, хто посміхався з екрану,

Герой – то не той, хто зашиває сам рани,

Герой – може, він, може, вона, може, ти,

Герой – тільки той, хто може встати і йти…"

А студійна версія буде записана після нашої Перемоги над ворогом. Слава Україні! Слава нашим Героям!

Слухайте також: Гімн воїнам, які захищають Україну: Саша Чемеров і Женя Галич випустили круту пісню