Олдскульні кеди Vans випустили у трендовому принті цієї весни

Популярні бренди не перестають радувати шанувальників весняними оновленнями. Так, на офіційному сайті Vans з'явилася колекція весна-літо 2021, принти для якої створив Liberty of London Fabrics.

Бренди Vans і Liberty of London Fabrics у своїй колаборації зробили ставку на флористичні мотиви. Родзинка колекції – кеди Vans Old School в трьох нових дизайнах. Тепер культову модель 1977 року прикрашають текстильні принти в дрібну квіточку. Кожен принт намальований і розфарбований вручну.

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Крім цього, результатом співпраці Vans x Liberty стали футболки і світшоти в двох відтінках, легка курточка хакі, чорна панама і мініатюрна сумка на ручках. На всіх речах зображені квіткові малюнки Liberty of London Fabrics і фірмова клітина Vans.

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