Оксфордський словник назвав слово 2019 року

Оксфордський словник англійської мови назвав словом 2019 року "climate emergency" (кліматична надзвичайна ситуація). Про це повідомила газета The New York Times.

Відзначається, що слово року призначене для того, щоб підкреслити "слово або вираз за допомогою доведення його вживаності, щоб відобразити дух, настрій або стурбованість минулого року".

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"Коли ми переглядали факти, було очевидно, що питання, пов'язані із кліматом, проходили крізь усі лексичні одиниці, з якими ми працювали. Це відображає справжню стурбованість англомовного світу в 2019 році", – підкреслила редактор Оксфордського словника Кетрін Коннор Мартін.

До шорт-листа також увійшли "climate action" (боротьба зі зміною клімату), "climate denial" (кліматичне заперечення), "eco-anxiety" (екотривожність), "extinction" (вимирання) і "flight shame" (літати соромно). Використання терміна "кліматична НС" у сотні разів збільшилося з 2018 року, свідчать дані, зібрані базою, що містить сотні мільйонів англійських слів.

У 2018 році головним словом стало "toxic" (токсичний), у 2017 "youthquake" (культурні, політичні та соціальні зміни, пов'язані із впливом молодого покоління), у 2016 "post-truth" (постправда).

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