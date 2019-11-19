Океанограф зі США робить підводні знімки без води

Інженер і океанограф Дер'я Аккайнак з Массачусетського технологічного інституту розробила алгоритм, що дозволяє побачити об'єкти на підводних фотографіях без візуального спотворення від води. Програма Sea-thru прибирає воду зі знімків глибин океану та моря.

Дослідниця каже, що її алгоритм дозволяє побачити справжні кольори на фотографії – такими, якими вони були б, якби корали і риби перебували на суші.

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Це швидше фізично точне виправлення, ніж візуально приємна модифікація, – зазначає Аккайнак.

Для коректної роботи програми вчена фотографує одну підводну сцену з різних ракурсів – так алгоритм зможе визначити відстань і положення об'єктів у кадрі. Потім Дер'я завантажує фотографії на комп'ютер, де розроблений нею алгоритм аналізує зображення піксель за пікселем, обчислює спотворення на знімку і прибирає його.

Аккайнак займалася розробкою Sea-thru протягом чотирьох років. Вона впевнена, що програма допоможе як підводним фотографам, так і вченим-біологам: їм буде легше вивчати і класифікувати підводне життя. За словами океанографа, зараз робота більшості біологів, які вивчають коралові рифи, ускладнена тим, що вода спотворює справжні кольори на підводних знімках і відео. Через це не завжди зрозуміло, які мешканці рифів представлені на зображеннях або як насправді виглядають ті чи інші види морських тварин.

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