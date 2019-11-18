Знімок Херсонщини переміг на престижному фотоконкурсі: це краса

Фото з Херсонщини прославило її красу на всю країну: визнано найкращим з 10 тисяч інших чудових фото!

Всього в конкурсі брали участь 10 тисяч фото.

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У конкурсі Вікі любить Землю: Вікі любить Землю Україна / Wiki Loves Earth Ukraine в номінації "Аерофотозйомка" перемогло фото ландшафтного заказника Станіславський:

Як повідомляється на сторінці конкурсу, заказник розташований на південній околиці села Станіслав (Білозерський район) та прилеглій акваторії Дніпровського лиману. На фотографії добре видно саме прибережні степові ділянки і схили з оголеннями лесових порід, а також прибережну акваторію Дніпровського лиману.

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