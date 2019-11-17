У Нідерландах з'явився ідеальний дім на воді: ефектні фото

Архітектори створили незвичайну плаваючу віллу у Нідерландах, яка повністю забезпечує себе енергією. Це не лише райське місце, а й енергетично незалежне.

Архітектурна студія vanOmmeren-architecten втілили у життя проєкт "Енергетично позитивна плавуча вілла" (Energy Positive Floating Villa) у нідерландському місті Харлем. Всього помешкання з площею у 220 квадратних метрів розміщується на ріці Спарне, тому має розкішний вид навколо.

І ще: Як виглядає дім мрії інтроверта з видом на океан: яскраві фото

Будиночок має високі стелі та панорамні вікна, а також відкриту терасу, на якій можна комфортно відпочивати у будь-який час доби. До того ж, будівля сама виробляє більше енергії, аніж їй потрібно, а все завдяки сонячним панелям та тепловому насосі. Окремої уваги заслуговує і сучасний дизайн - зацініть:

Автор всіх фото: Eva Bloem

Читайте також: Як виглядає дім мрії в Каліфорнії: яскраві фото