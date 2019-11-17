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У Нідерландах з'явився ідеальний дім на воді: ефектні фото

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Плаваюча вілла - фото 1
Плаваюча вілла / Eva Bloem

Архітектори створили незвичайну плаваючу віллу у Нідерландах, яка повністю забезпечує себе енергією. Це не лише райське місце, а й енергетично незалежне.

Архітектурна студія vanOmmeren-architecten втілили у життя проєкт "Енергетично позитивна плавуча вілла" (Energy Positive Floating Villa) у нідерландському місті Харлем. Всього помешкання з площею у 220 квадратних метрів розміщується на ріці Спарне, тому має розкішний вид навколо.

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Будиночок має високі стелі та панорамні вікна, а також відкриту терасу, на якій можна комфортно відпочивати у будь-який час доби. До того ж, будівля сама виробляє більше енергії, аніж їй потрібно, а все завдяки сонячним панелям та тепловому насосі. Окремої уваги заслуговує і сучасний дизайн - зацініть:

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У Нідерландах з'явився ідеальний дім на воді: ефектні фото - фото 368694

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У Нідерландах з'явився ідеальний дім на воді: ефектні фото - фото 368696

У Нідерландах з'явився ідеальний дім на воді: ефектні фото - фото 368697

У Нідерландах з'явився ідеальний дім на воді: ефектні фото - фото 368698

У Нідерландах з'явився ідеальний дім на воді: ефектні фото - фото 368699

У Нідерландах з'явився ідеальний дім на воді: ефектні фото - фото 368700

У Нідерландах з'явився ідеальний дім на воді: ефектні фото - фото 368701

У Нідерландах з'явився ідеальний дім на воді: ефектні фото - фото 368702

У Нідерландах з'явився ідеальний дім на воді: ефектні фото - фото 368703

У Нідерландах з'явився ідеальний дім на воді: ефектні фото - фото 368704

У Нідерландах з'явився ідеальний дім на воді: ефектні фото - фото 368705

У Нідерландах з'явився ідеальний дім на воді: ефектні фото - фото 368706

У Нідерландах з'явився ідеальний дім на воді: ефектні фото - фото 368707

У Нідерландах з'явився ідеальний дім на воді: ефектні фото - фото 368708

Автор всіх фото: Eva Bloem

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Джерело: coolhouses
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