Океан Ельзи дасть благодійний телеконцерт 24 квітня: кошти збиратимуть для дітей

24 квітня, у неділю, відбудеться благодійний концерт "І все буде добре". Гурт "Океан Ельзи" виконає свої музичні композиції на станції метро "Золоті ворота". Кожен українець зможе переглянути трансляцію.

На Великдень на усіх телеканалах, що мовлять марафон "Єдині новини" (1+1, ICTV, UA:ПЕРШИЙ, Україна, Інтер, Рада, Україна 24, а також телеканали ТЕТ, 2+2, UA:КУЛЬТУРА і всі регіональні канали Суспільного мовника, Індиго, Новий та М1), можна буде переглянути трансляцію концерту ОЕ.

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Платформи онлайн-телебачення, зокрема й Київстар ТБ також транслюватимуть концерт, тож глядачі з-за кордону зможуть доєднатися до перегляду в Digital.

До, під час та після телевізійної трансляції на спеціальному сайті буде збір коштів. Гроші потрібно надсилати на рахунок благодійного фонду "Твоя опора". Кошти підуть на допомогу дітям, які постраждали від жорстокої війни рф.

Україна зараз переживає надскладні часи, які потребують єднання та колосальної сили духу. Ми знаємо, що Перемога буде за нами, і що все буде добре! Дякуємо вам за це безмежно, наші Захисники", – коментує лідер гурту Святослав Вакарчук.

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