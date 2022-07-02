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Ой, там на горі: Надя Дорофєєва захопила виконанням народної пісні

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Дорофєєва заспівала "Ой там на горі" - фото 1
Дорофєєва заспівала "Ой там на горі" / Скриншот з відео

Співачка Надя Дорофєєва виконала відому народну пісню "Ой, там на горі" і вразила шанувальників. Таким чином виконавці намагаються популяризувати українські пісні у світі.

32-річна українська виконавиця Надя Дорофєєва долучилась до проєкту #VOICESOFNATION, у рамках якого заспівала відому народну пісню "Ой, там на горі". Відео з чуттєвим виконанням з'явилось на офіційній сторінці Vogue UA в інстаграмі.

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"Ой, там на горі" – легендарна народна пісня. Для мене вона особлива ще й тому, що я заспівала її вперше на День Незалежності у 30-річчя України. Спеціально до свята я надала пісні нового звучання, зробила абсолютно іншу версію й додала гітарне соло. Емоції, які я відчувала, співаючи на Олімпійському, запам’ятаю на все життя, – поділилась співачка, пояснюючи, чому обрала саме цю композицію.

Відзначимо, що нещодавно Дорофєєва разом з Артемом Пивоваровим випустила щемливу пісню "Думи" на вірш Шевченка. Як зауважили самі музиканти, це "вічна класика української літератури, що актуальна й зараз"

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