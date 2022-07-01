SHUMEI – "Пробач": мережу підкорює нова пісня від автора хіта "Тривога"

У SHUMEI вийшов новий трек "Пробач". Слухайте на Радіо MAXIMUM ліричну пісню, яка вже претендує стати хітом на роки.

Прем'єра пісні відбулася 1 липня YouTube каналі виконавця. І за кілька годин "Пробач" уже набрала тисячі переглядів.

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Аудиторія у захваті, про що не забувають сповістити у коментарях: "Круто, бімба, прекрасно! SHUMEI – моє відкриття в українській музиці після початку війни в Україні. Приємно, що є такі талановиті, молоді українські співаки, які створюють дуже гарну музику! Надіюсь, твоя кар'єра буде підійматись лише вгору!", "Мурахи по тілу, дуже чуттєво! Голос в саме серце!", "Пісня неймовірна, така ніжна, одразу за душу бере".

До слова, у кліпі знялася українська блогерка Саша Бо.

Слухати пісню SHUMEI – Пробач:

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