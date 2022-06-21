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війна Kalush

Дорофєєва офіційно розсекретила нового бойфренда на спільному фото

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Дорофєєва показала нового хлопця - фото 1
Дорофєєва показала нового хлопця / instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка Надя Дорофєєва вирішила показати свого нового хлопця шанувальникам. Після чималої кількості припущень про те, чи є щось між нею та ресторатором Михайлом Кацуріним, все стало на свої місця.

32-річна українська виконавиця Надя Дорофєєва, яка кілька місяців тому оголосила про розлучення з Володимиром Дантесом, нарешті припинила приховувати свого нового партнера. На своїй офіційній сторінці в інстаграмі, де у неї понад 5 мільйонів прихильників, опублікувала спільне фото з новим хлопцем.

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Надя лаконічно відзначила "разом" під кадром, на якому ніжно обіймається з українським ресторатором Михайлом Кацуріним. Додамо, що підприємець та його дружина публічно оголосили про розставання у той самий день, що й Дорофєєва та Дантес. Тож фанати довгий час підозрювали, що останні місяці співачка проводить саме у компанії Кацуріна. Тепер зірка припинила приховувати своє особисте життя та вимкнула коментарі під спільним фото з ресторатором.

instagram.com/nadyadorofeeva - фото 507945
instagram.com/nadyadorofeeva

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