Охолонь, Дональде: Грета Тунберг потролила Трампа його ж словами

Екоактивістка Грета Тунберг насміхається з Дональда Трампа його ж словами. У США тривають підрахунки голосів. За попередніми даними, суттєва перевага на стороні Джо Байдена, що, звичайно, дратує Трампа.

У твіттері він зробив істеричну заяву із закликом зупинити підрахунок голосів. Цей твіт вже став мемом, і ним поділилася Грета Тунберг.

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У репості активістка використовувала звернення з твіту президента, в якому він просив дівчинку "охолонути", коли вона стала людиною року за версією Time торік. Тепер Грета те ж саме радить Дональду!

"Так безглуздо. Дональду слід попрацювати над своєю проблемою з керуванням гнівом, а потім сходити з другом на старе добре кіно! Охолонь, Дональде, охолонь!", – написала активістка.

Ось точно таке ж послання від Трампа:

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