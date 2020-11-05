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Холостячка

У штаті Кентуккі мером міста став французький бульдог

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Бульдог став мером містечка у Кентуккі - фото 1
Бульдог став мером містечка у Кентуккі

Поки США обирають нового президента, у місті Реббіт-Хеш у штаті Кентуккі пройшла власна передвиборча гонка: там жителі голосували за мера. І ним став милий французький бульдог.

За підсумками голосування новим главою міста обрали кандидата, якого звуть Вілбур. І він – французький бульдог. Про це повідомила в Facebook історична спільнота міста.

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Вілбур отримав 13 143 голоси з 22 985. За даними спільноти, це найвищий показник довіри за всю історію міста.

Mayoral election in Rabbit Hash has been called! Wilbur Beast is the new mayor with an amazing 13,143 votes (highest...

Опубліковано Rabbit Hash Historical Society Вівторок, 3 листопада 2020 р.

Також у боротьбі за пост мера брали участь бігль на прізвисько Джек Кролик і золотистий ретривер Поппі. Однак, попри програш, вони зможуть проявити себе в політиці: їм дісталися посади послів Реббіт-Хешу.

У штаті Кентуккі мером міста став французький бульдог - фото 433674
У штаті Кентуккі мером міста став французький бульдог - фото 433673

Традиція обирати на посаду мера собаку з'явилася у Реббіт-Хеші у кінці 1990-х років. За допомогою цих виборів історична спільнота залучає гроші: кожен, хто хоче проголосувати, платить $ 1.

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Джерело: NY Post
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