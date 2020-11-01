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Відомий берлінський пивний паб вніс Меркель у чорний список

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Паб Ständige Vertretung у Берліні - фото 1
Паб Ständige Vertretung у Берліні / 10243berlin

Берлінський пивний заклад Ständige Vertretung вніс канцлера Ангелу Меркель у чорний список. Про це повідомили власники пабу Йорн Петер Брінкманн і Ян Філіп Бубінгер у відеозверненні в Facebook.

Обурення рестораторів викликало введення у Німеччині карантину, який забороняє роботу закладів громадського харчування. Вони послалися на дослідження інституту Роберта Коха, згідно з яким, шанс зараження в гастрономічних закладах не перевищує 3%.

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За їхніми словами, уряд не підготувався до другої хвилі епідемії коронавірусу. "З боку уряду не було зроблено ніяких кроків, і було очікувано, що тепер лікарі працюють на межі можливостей", – заявили власники пивної.

Брінкманн і Бубінгер відзначили, що багато політиків є нашими гостями. "Деякі з цих політиків вирішили знову закрити ресторани, заборонити нам працювати. Цих політиків ми негайно вносимо в чорний список. Ми не будемо раді канцлеру Ангелі Меркель, міністру фінансів Олафу Шольцу, прем'єр-міністру Баварії Маркусу Зодеру, бургомістру Берліна Міхаелю Мюллеру", – заявили вони, закликавши своїх колег приєднатися до цього демаршу.

Власники пабу Йорн Петер Брінкманн і Ян Філіп Бубінгер - фото 433093
Власники пабу Йорн Петер Брінкманн і Ян Філіп Бубінгер

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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