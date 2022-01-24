Оголошено розпродаж: римську віллу з унікальною фрескою продають зі значною знижкою

У Римі не змогли продати віллу "Аврора", в якій є єдина у світі фреска на стелі італійського художника Караваджо. Стартова ціна маєтку почалася з 535 мільйонів доларів, але така вартість виявилася захмарною.

Як пише CNN, вілла була виставлена ​​на аукціон, але з першої спроби не вдалося зацікавити жодного покупця. Стартову ціну тоді встановили у 471 мільйон євро (535 мільйонів доларів).

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7 квітня власниця вілли "Аврора" принцеса Ріта Бонкомпані Людові знову спробує її продати, але вже з 20% знижкою. При стартовій ставці у 282 мільйони євро (320 мільйонів доларів). Але є одна умова для майбутнього власника – витратити 11 мільйонів євро на реставрацію.

"Почувши новину, що на аукціон ніхто не з'явився, принцеса Ріта спочатку засмутилася, але потім заспокоїлася. Все ж таки це аукціон, який привернув увагу всього світу, і вартість нерухомості залишається неймовірно високою", – зазначив її адвокат Беніаміно Міліоті.

На стелі невеликої кімнати площею 2,75 квадратних метрів фреска Караваджо "Вілла Аврора", на якій зображені три боги – Юпітер, Нептун та Плутон – збираються навколо напівпрозорої земної кулі. Картину замовив кардинал Франческо Марія дель Монте у 1597 році. Роботу оцінюють у 310 мільйонів євро (360 мільйонів доларів).

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