Адель купила будинок Сталлоне у Беверлі-Хіллз: дивіться, як виглядає маєток зсередини

Адель вклала 58 мільйонів доларів у будинок, який побудували Сільвестру Сталлоне за індивідуальним замовленням. Розташоване помешкання у Беверлі-Хіллз.

Як пише New York Post, Адель уже перевіряє контракт, і якщо все буде добре, вона стане новою власницею будинку наприкінці січня 2022 року. За останні п'ять років 33-річна артистка купила три інші об'єкти нерухомості у Голден Стейт на суму близько 30 мільйонів доларів.

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Майбутній дім Адель у Беверлі-Хіллз з 1994 належить 75-річному Сталлоне. Тоді він купив землю за 2,35 мільйона доларів і побудував маєток з нуля. Резиденція в стилі Італійської Рів'єри розташована на ділянці площею 3,5 акра, що охороняється.

Площа резиденції, що включає 8 спалень і 12 ванних кімнат, становить 18 500 квадратних футів. З будинку відкривається панорамний вид на місто та каньйон. У маєтку також є двоповерхове фоє, автомобільний двір, сімейна кімната, офіс та формальна вітальня, їдальня. Також є двоповерховий гостьовий будинок з двома спальнями та повністю обладнаною кухнею. Серед додаткових зручностей є кінотеатр, тренажерний зал, сигарна кімната, індивідуальний бар, художня студія, галявина для гольфу та басейни. Сталлоне назвав це місце "будинком, який збудував Рокі".

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