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Карантин Коронавірус

Оголошена заборона на в'їзд іноземців на територію ЄС на 30 днів

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Потрапити в ЄС зможуть певні категорії осіб - фото 1
Потрапити в ЄС зможуть певні категорії осіб

Для запобігання поширення коронавірусу в межах ЄС планується введення заборони на в'їзд іноземців. Мовиться про всі випадки, крім невідкладних.

Відповідне оголошення зробила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у мережі твіттер.

До теми: В Україні обмежать усі міжміські та міжобласні перевезення

Зокрема, вона наголосила на тому, що Європейська комісія вносить зміни у прикордонний режим спільноти. Пріоритет на кордонах Євросоюзу надаватиметься необхідному транспорту для підтримки забезпечення безперервності економіки.

Президентка Єврокомісії також зазначила, що під заборону не потрапляють: ті, хто постійно проживає на території ЄС, громадяни країн-членів ЄС, котрі перебувають зараз за кордоном, члени їхніх родин, а також дипломати. Ще в'їжджати в Єврозону можна буде медикам і дослідникам, а також людям, котрі перевозять товари, та прикордонникам.

Також вводиться тимчасове обмеження на "несуттєві" поїздки до ЄС терміном на 30 днів.

Нагадаємо, що Уряд прийняв рішення закрити міжнародне регулярне пасажирське сполучення, а також заборонити в'їзд на територію України вже з 16 березня. Які пункти пропуску працюватимуть у період карантину та як українцям повернутись додому – читайте далі.

Читайте також: Що робити, якщо у вас симптоми коронавірусу: корисна відеоінструкція

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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