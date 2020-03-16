Оголошена заборона на в'їзд іноземців на територію ЄС на 30 днів

Для запобігання поширення коронавірусу в межах ЄС планується введення заборони на в'їзд іноземців. Мовиться про всі випадки, крім невідкладних.

Відповідне оголошення зробила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у мережі твіттер.

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Зокрема, вона наголосила на тому, що Європейська комісія вносить зміни у прикордонний режим спільноти. Пріоритет на кордонах Євросоюзу надаватиметься необхідному транспорту для підтримки забезпечення безперервності економіки.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:



Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity



Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2020

Президентка Єврокомісії також зазначила, що під заборону не потрапляють: ті, хто постійно проживає на території ЄС, громадяни країн-членів ЄС, котрі перебувають зараз за кордоном, члени їхніх родин, а також дипломати. Ще в'їжджати в Єврозону можна буде медикам і дослідникам, а також людям, котрі перевозять товари, та прикордонникам.

Також вводиться тимчасове обмеження на "несуттєві" поїздки до ЄС терміном на 30 днів.

Нагадаємо, що Уряд прийняв рішення закрити міжнародне регулярне пасажирське сполучення, а також заборонити в'їзд на територію України вже з 16 березня. Які пункти пропуску працюватимуть у період карантину та як українцям повернутись додому – читайте далі.

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