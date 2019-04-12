Оголена Наомі Кемпбелл знялась у метро

У січні 2019 року Наомі Кемпбелл вийшла на подіум під час кутюрного показу бренду Valentino, а тепер супермодель стала обличчям нової лінійки сумок італійської марки.

Наомі Кемпбелл представляє сумки Vring, створені П'єрпаоло Піччолі. Головна їх особливість – новий яскравий логотип V, який створює контраст з вишуканою формою та палітрою відтінків.

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Зйомка кампейну проходила в нью-йоркському метро. Чорно-білі кадри зробили фотографи Інез ван Ламсвеєрде та Вінуд Матадін.

Раніше відома супермодель Наомі Кемпбелл, яка вирушила з візитом в ПАР, станцювала на камеру фрагмент місцевого танцю. Запальний ролик вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Ефектні танцювальні рухи Наомі першими побачили підопічні південноафриканського фонду Amoyo Performing, який організовує в Кейптауні танцювальні та театральні класи для дітей. Варто відзначити, що саме в їхній студії і було записано веселе відео.

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