Супермодель Наомі Кемпбелл станцювала місцевий африканський танець: відео

Днями відома супермодель Наомі Кемпбелл, яка вирушила з візитом в ПАР, станцювала на камеру фрагмент місцевого танцю. Запальний ролик вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Ефектні танцювальні рухи Наомі першими побачили підопічні південноафриканського фонду Amoyo Performing, який організовує в Кейптауні танцювальні та театральні класи для дітей. Варто відзначити, що саме в їхній студії і було записано веселе відео.

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Крім того, судячи з короткого ролика, у свої 48 років Наомі не тільки тримає себе в приголомшливій формі, але ще й чудово танцює.

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