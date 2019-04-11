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Супермодель Наомі Кемпбелл станцювала місцевий африканський танець: відео

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Супермодель Наомі Кемпбелл - фото 1
Супермодель Наомі Кемпбелл / instagram

Днями відома супермодель Наомі Кемпбелл, яка вирушила з візитом в ПАР, станцювала на камеру фрагмент місцевого танцю. Запальний ролик вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Ефектні танцювальні рухи Наомі першими побачили підопічні південноафриканського фонду Amoyo Performing, який організовує в Кейптауні танцювальні та театральні класи для дітей. Варто відзначити, що саме в їхній студії і було записано веселе відео.

До слова: Моделі 90-х: як змінилася британська секс-бомба Наомі Кемпбелл (18+)

Крім того, судячи з короткого ролика, у свої 48 років Наомі не тільки тримає себе в приголомшливій формі, але ще й чудово танцює.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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