Леся Нікітюк показала гарячу та ефектну фотосесію для глянцю

Невгамовна Леся Нікітюк не сидить на місці. Крім активних зйомок у новому тревел-шоу, красуня встигає відпочивати і радувати шанувальників пікантними знімками. Так, зваблива телеведуча знялася в ефектній фотосесії для журналу "Печерська асамблея".

На своїй сторінці в Instagram Леся Нікітюк опублікувала кілька гарячих кадрів зі зйомки. Епатажна зірка телеекранів приміряла кілька стильних нарядів, а тематика фото явно була пов'язана з кухнею і їжею.

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Так, на першому кадрі Нікітюк позувала у дуже спокусливій образі – Леся лежить на столі в сірій сукні з оголеними плечима, а ракурс знімка робить акцент на її пишному бюсті. Перед дівчиною стоїть пиріг, прикрашений вишнями, одну з яких ведуча грайливо тримає в руці.

На іншому фото зірка сидить в чорному міні-плаття в горошок, демонструючи стрункі ніжки. Одну руку вона піднесла до обличчя, а в іншій тримає пакет з багетами і зеленню.

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