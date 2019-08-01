Леся Нікітюк похизувалася пружними сідницями: спокусливе фото

Відома телеведуча і блогерка Леся Нікітюк продовжує тішити прихильників спокусливими фото. Цього разу зірка похвалилася апетитними формами. Насолоджуйтесь!

Леся Іванівна Нікітюк опублікувала в Instagaram нове пікантне фото. На ньому зірка позує в салатовому купальнику з пітоновим принтом у басейні. При цьому ведуча виставила напоказ пружні сідниці, і ми тільки "за" такий ракурс, адже цим добром гріх не хвалитись ;)

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Багато користувачів критикують фігуру Лесі, але ми радимо зірці не зважати на це. Ви ж згодні з нами, чи не так?

До речі, раніше Нікітюк вже публікувала фото в цьому купальнику. Ось який вигляд вона має в ньому з іншого ракурсу:

А ось фото в новому купальнику:

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