Оголена дружина гравця Шахтаря вразила пікантними кадрами

Дружина Сергія Болбата, футболіста Шахтаря, Вільма публікує в Instagram відверті фотографії. Тільки подивіться на цю красуню!

Дружина півзахисника "Шахтаря" Сергія Болбата – литовка Вільма Зимонас підкорює мережу своєю красою.

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Дівчина публікує в Instagram відверті фотографії. Пара познайомилася в Кременчуці, коли Сергію було всього 14 років. Рік тому Вільма подарувала гравцеві "Шахтаря" сина, якого назвали Кирилом.

Тим часом гаряча брюнетка, дружина футболіста Артема Кравця, підігріла інтерес до своєї персони оголеною фотографією. Шанувальники дівчини у захваті від її фігури!

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