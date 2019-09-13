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Серіал Кріпосна Міс Україна

Офтальмологи назвали ознаки критичного виснаження очей: не ігноруйте їх

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Не ігноруйте ці ознаки

Якщо вас тягне на сон, навіть коли ви дивитеся на екран монітора та моргаєте, то подібне не слід ігнорувати. Експерти в області лікування зору розповіли про 6 ознак втоми очей, які свідчать про виснаження.

Бережіть себе та здоров'я своїх очей, а також не ігноруйте ці симптоми.

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Почервоніння і подразнення. Якщо ви маєте роботу, яка вимагає проводити багато годин перед комп'ютером, то очі можуть страждати від сухості. А в довгостроковій перспективі все це призводить до почервоніння та подразнень.

Офтальмологи назвали ознаки критичного виснаження очей: не ігноруйте їх - фото 354843

Проблеми з різкістю. При втомі очей стрімко знижується різкість зору, через що вам буває складніше розгледіти будь-які літери або слова. Зробіть перерву в роботі, скористайтеся спеціальними компресами для втомлених очей.

Сухість і підвищена сльозоточивість. Як сухість очей, так і підвищена сльозоточивість, свідчать про втому наших органів зору. Замість використання очних крапель проконсультуйтеся з офтальмологом про те, що саме є причиною цього розладу.

Роздвоєність образів перед очима, або сама картинка втрачає свою чіткість. Як правило, ці порушення бувають тимчасовими, і вони проходять, якщо давати очам відпочити.

Офтальмологи назвали ознаки критичного виснаження очей: не ігноруйте їх - фото 354844

Підвищена чутливість до світла. Наші повіки стають дуже важкими та починають опускатися, коли очі втомлюються. А це викликає підвищену чутливість до світла. Також часто супроводжується почервонінням і болем. Всі ці симптоми вимагають відвідування офтальмолога.

Біль в очах. Через надлишковий тиск на очі в поєднанні з нестачею сну у людини можуть з'явитися болісні відчуття. Іноді вони поширюються від очей на шию, плечі і навіть спину. Давайте очам відпочивати частіше.

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Джерело: Med2
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