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Науковці вразили заявою про бідність
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Учені з Копенгагенського університету прийшли до висновку, що фінансове становище поряд зі спадковістю та станом довкілля впливає на процеси старіння.
До вибірки потрапили 5500 осіб середнього віку. Їх попросили пройти тести на фізичну активність, когнітивні здібності й обстеження на запальні процеси.
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Лікарі перевірили, скільки разів за 30 секунд учасники можуть встати зі стільця, як високо можуть підстрибнути і як сильно стиснути кулак. Когнітивні тести були пов'язані з пам'яттю.
Ці дані зіставили з прибутком добровольців протягом 22 років, що передують дослідженню. Під відносною бідністю вчені мали на увазі прибуток, нижчий за 60% від медіанного по країні.
З'ясувалося, що затяжні періоди злиднів – від чотирьох років за межею бідності – додають людям кілька років біологічного віку.
Найкращий крем від зморщок – це гроші, стверджує оглядач The Atlantic Аманда Малл.
Ви можете скільки завгодно пити воду і мазати сонцезахисним кремом, але найефективнішим доглядом за шкірою залишається багатство, – пише Аманда.
Цікаво, як на біологічний вік впливає життя від зарплати до зарплати. Підозрюємо, що це фахівці теж вивчать з часом.
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