Офтальмологи назвали 3 звички, які негативно впливають на ваш зір

Наші очі – незамінні, але ми частенько власними ж руками (у буквальному і переносному значенні) шкодимо їм. Про це розповіли офтальмологи з Німеччини. Також вони назвали три згубні для зору звички, які є у більшості людей.

Зверніть увагу на ці звички та намагайтесь викорінити ці звички зі свого життя, аби не мати проблем із зором.

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Нехтувати сонцезахисними окулярами у сонячні дні. Люди, чиї очі довго піддаються сонячного випромінюванню, ризикують дістати опік рогівки і сітківки. Результатом можуть стати болісне подразнення, інфекції, запалення.

Носити контактні лінзи дуже довго. За словами офтальмологів, у них не можна проводити тривалий час без чистки – тим більше спати. Така звичка не дозволяє слізній рідині правильно циркулювати, відтак контактна лінза буквально прилипає до ока. Крім того, постійне носіння лінз підвищує ризик швидкого поширення мікробів на кришталику, що загрожує запаленням в органах зору.

Терти очі ні в якому разі не можна

Терти очі. При втомі слізні залози в очах виділяють менше рідини і ті стають сухими і сверблять, викликаючи рефлекторне бажання їх потерти. Однак будь-яка людина, яке робить це, переносить в очі бактерії з поверхні рук, ризикуючи дістати запалення і інфекцію. Тим паче зараз, коли у світі шириться коронавірус.

"Регулярне розтирання очей також може привести до деформації рогівки або її витончення. У гіршому випадку рогівка здатна покритися рубцями, що незмінно позначиться на зорі найгіршим чином", – попередили лікарі.

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